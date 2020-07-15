Місцеві вибори 2020: у ЦВК назвали основні проблеми

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

У Центрвиборкомі озвучили основні загрози проведенню місцевих виборів

У Центральній виборчій комісії назвали найбільш проблемні питання, які можуть нести ризики під час проведення місцевих виборів 25 жовтня. Серед таких - зволікання з внесенням змін до виборчого законодавства та можливе неприйняття рішення про утворення нових районів.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Там зазначили, що підготовка до місцевих виборів відбувається в унікально складних умовах з елементом правової та організаційної невизначеності.

"Це зумовлено прийняттям нового виборчого кодексу України, яким передбачено, зокрема, проведення місцевих виборів на основі нових виборчих систем, в умовах карантинних обмежень та з непрогнозованістю епідеміологічної ситуації восени, проблемами фінансування, незавершеністю реформи адміністративно-територіального устрою та внесенням змін до Виборчого кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК заявили, що адміністративно-територіальні та нормативно-правові колізії створюють низку проблем організаційного характеру як для адміністраторів виборів, так і для самих виборців.

"Розсинхронізованість прийняття рішення про зміни адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу України можуть спричинити нові прогалини у правовому регулюванні, створити невиправдані складнощі та призвести до непрогнозованих результатів", - вважають у ЦВК.

Також наголошується на необхідності ухвалення законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (проект закону № 3485). У ЦВК кажуть, що зволікання з голосуванням може також унеможливити підготовку до виборів.

"Крім того, в разі неприйняття рішення про утворення нових районів украй необхідно буде вносити корективи, зокрема, до виборчого законодавства, оскільки за рішенням уряду окремі новоутворені громади належать за діючим адміністративно-територіальним устроєм до різних районів, що спричинить значні проблеми стосовно проведення виборів у районні ради, оскільки організаційно неможливо буде віднести територію таких громад до конкретного району", - аргументують фахівці.

На їх думку, це зумовить невизначеність щодо утворення округів, організації голосування, транспортування виборчої документації, встановлення підсумків та результатів голосування в таких громадах і районах.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Депутати також підтримали закон, яким передбачається невтручання районів у бюджети громад.

Постанову про новий поділ на райони парламент має розглянути завтра, 16 липня; у "Слузі народу" допускають провал голосування.