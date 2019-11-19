Зеленський підписав закон про інженерно-технічне облаштування держкордону

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону" № 232-IX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зараз українським законодавством не визначені розміри земельних ділянок, що надаються органам Держприкордонслужби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об'єктів прикордонної інфраструктури для забезпечення дотримання режиму державного кордону. У той же час лінійні розміри інженерно-технічних споруд і характеристики технічних засобів охорони кордону вимагають для їх розташування на місцевості смуги відведення земельної ділянки шириною не менше 50 метрів.

Закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, закон "Про державний кордон України", згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у зв'язку з облаштуванням державного кордону.

Закон дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Росією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань щодо охорони та захисту державного кордону.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 5 листопада Володимиру Зеленському передали на підпис закон про інженерно-технічне облаштування державного кордону.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, ВР 8 скликання планувала дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону" в першому читанні 18 грудня 2018 року підтримали 227 нардепів.

Відзначимо також, у липні 2017 року уряд пропонував ВР дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.