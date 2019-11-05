На підпис Зеленському передали закон про інженерно-техніче облаштування держкордону

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Законом дозволяється будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах

На підпис президентові Володимиру Зеленському у вівторок, 5 листопада, передали законопроект №0905 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Законом визначається, що в межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму держкордону військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються у постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера чи іншої водойми.

Пропонується встановити, що закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 29 жовтня Рада дозволила будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах, прийнявши у другому читанні законопроект №0905.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону.

Відзначимо, ВР 8 скликання планувала дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також в межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону" в першому читанні 18 грудня 2018 року підтримали 227 нардепів.

Відзначимо також, у липні 2017 року уряд пропонував ВР дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.