Президент підписав закон про спрощення оренди держмайна

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Передача в оренду держмайна буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на аукціоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон "Про оренду державного та комунального майна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Цей закон впроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає у новій редакції закон України "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності

Відповідно до закону, передача в оренду державного та комунального майна буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. У цій системі у відкритому доступі опублікований вся інформація про договорів оренди державного та комунального майна.

Закон визначає чіткі етапи і терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Визначається, що порядок функціонування електронної торговельної системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом міністрів

При цьому аукціон проводиться при наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників і вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону. Для участі в аукціоні потенційний орендар подає заявку на участь в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі, встановленої адміністратором. Порядок подання заяв на участь в аукціоні встановлюється урядом.

Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем і оператором електронного майданчика.

Згідно з законом, протокол про результати аукціону формується та публікується в електронній торговій системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. У той же час, відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до закінчення аукціону.

Крім того, врегулюється порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону і закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада в другому читанні схвалила закон "Про оренду державного та комунального майна". За докумерн проголосували 263 парламентарія.

Раніше Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна".