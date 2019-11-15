Зеленський підписав закон про анбандлінг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Офісу президента Юлії Ковалів.

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

"Попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету", - відзначили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Ради нардепи виправили неузгодженості в тексті закону про анбандлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". За відповідне рішення проголосували 292 нардепа.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Верховна рада України повинна прийняти законопроект №2249 "Про публічних закупівель" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" на цьому тижні.

РБК-Україна писало, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розкритикував заяви президента РФ Володимира Путіна щодо газових відносин між Росією і Україною.