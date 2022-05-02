Посольство Данії відновлює роботу в Києві
Уряд Данія слідом за іншими європейськими країнами прийняв рішення відновити роботу посольства в Києві. Данська дипмісія почала роботу в понеділок, 2 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
"Київ зараз зовсім інше місто в порівнянні з тим, що було на початку війни. Це також означає, що ми можемо бути прямою підтримкою і співпрацювати безпосередньо, маючи наше посольство і посла в самому серці української столиці", - заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.
Попри відновлення роботи посольства, данське МЗС все ж рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну.
Нагадаємо, раніше посол Британії Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва.
Крім того, посол Південної Кореї повернувся до Києва.
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