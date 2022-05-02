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Посольство Данії відновлює роботу в Києві

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 15:53
Посольство Данії відновлює роботу в Києві Фото: Посольство Данії відновлює роботу в Києві (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Данія слідом за іншими європейськими країнами прийняв рішення відновити роботу посольства в Києві. Данська дипмісія почала роботу в понеділок, 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Київ зараз зовсім інше місто в порівнянні з тим, що було на початку війни. Це також означає, що ми можемо бути прямою підтримкою і співпрацювати безпосередньо, маючи наше посольство і посла в самому серці української столиці", - заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

Попри відновлення роботи посольства, данське МЗС все ж рекомендує утриматися від будь-яких поїздок в Україну.

Нагадаємо, раніше посол Британії Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва.

Крім того, посол Південної Кореї повернувся до Києва.

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