Зеленський підписав санкції проти засновників банку в окупованому Криму
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.
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