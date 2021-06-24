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Зеленський підписав санкції проти засновників банку в окупованому Криму

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Київ, Четвер 24 червня 2021 16:44
Зеленський підписав санкції проти засновників банку в окупованому Криму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.

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