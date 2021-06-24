Зеленский подписал санкции против основателей банка в оккупированном Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказалось двое россиян, основавших банк в оккупированном Крыму.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.
С предложением ввести санкции в отношении трех физических лиц РФ на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) выступил Национальный банк Украины. Инициатива НБУ была поддержана.
В приложение №1 к решению заседания СНБО включены три человека: двое россиян и один уроженец Симферополя.
Россияне - Александр Анненков и Лидия Анненкова - являются основателями акционерного товарищества "Севастопольский морской банк".
Уроженец Симферополя - Роман Святой - судебный пристав-исполнитель так называемого управления федеральной службы судебных исполнителей в оккупированном Крыму.
В отношении них санкции введены на три года, в том числе:
- блокировка активов;
- запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
- отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных стран, включая другие запреты на въезд в Украину.
Напомним, этим же указом Зеленский ввел санкции против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.