Зеленский подписал санкции против основателей банка в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказалось двое россиян, основавших банк в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

С предложением ввести санкции в отношении трех физических лиц РФ на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) выступил Национальный банк Украины. Инициатива НБУ была поддержана.

В приложение №1 к решению заседания СНБО включены три человека: двое россиян и один уроженец Симферополя.

Россияне - Александр Анненков и Лидия Анненкова - являются основателями акционерного товарищества "Севастопольский морской банк".

Уроженец Симферополя - Роман Святой - судебный пристав-исполнитель так называемого управления федеральной службы судебных исполнителей в оккупированном Крыму.

В отношении них санкции введены на три года, в том числе: