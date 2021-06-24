Зеленський підписав санкції проти російських банків

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:

блокування активів;

заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.

Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.

З детальним списком банків, які потрапили під санкції, можна ознайомитися у документі: