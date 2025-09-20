Зеленский поделился, как удары по НПЗ и "Дружбе" повлияли на Россию и что говорят партнеры

Глава государства сообщил, что украинские дроны уже доказали свою эффективность.

"Дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас украинское производство дальнобойных дронов вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования.

"Как только количество дронов будет сопоставимо с "русскими" - они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше. На сегодня это вопрос только финансовый", - пояснил президент.

Отдельно он отметил использование дальнобойных дронов для ударов по военным объектам и складам, которые уже имеют влияние.

По словам Зеленского, партнеры поддерживают логистические операции Украины, ведь они не направлены против гражданского населения, а против военной инфраструктуры.

"Мы все считаем, что логистическая операция на сегодня одна из самых сильных. Логистическая операция - это когда аэропорты "русских" не работают. Нет уничтожения гражданского населения - я говорю вам о реакции партнеров. Потому что гражданское население живет, а логистика "русских" не работает", - подчеркнул президент.