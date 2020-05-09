Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в Києві та на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський вшанував жертв Другої світової війни у Києві та на Закарпатті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Президент поклав квіти біля Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві.

"Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави", - йдеться в повідомленні.

Потім глава держави відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" на Закарпатті. Там він вшанував могили воїнів, загиблих у боях за звільнення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

"На Закарпатті завершився вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, - головне не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного в серці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики в Києві посилили заходи безпеки на 9 травня. Зокрема, взяли під посилену охорону територію, де будуть проходити акції.

РБК-Україна писало, що а 9 травня в Україні заплановано проведення понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому уряд відмовилася від проведення акцій 9 травня через карантин у країні.