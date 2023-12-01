Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на дальнейшую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что война между Израилем и ХАМАСом может сместить внимание международного сообщества с Украины и повлиять на дальнейшую помощь нашей стране от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью AP News .

"Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепые этого не видят", - сказал Зеленский.

По его словам, украинцы понимают, "что мы также должны бороться за внимание к полномасштабной войне".

"Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что такое изменение фокуса может привести к сокращению экономической и военной помощи Украине. В то же время, пытаясь развеять эти опасения, американские и европейские чиновники продолжают посещать Киев после терактов в Израиле 7 октября.

По словам президента, это смещение внимания все еще беспокоит его.

"Понимаете, внимание равно помощи. Нет внимания - нет помощи. Мы боремся за каждый кусочек внимания. Без внимания может возникнуть слабость в американском Конгрессе", - подчеркнул глава государства.

Помощь Украине и Израилю

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается помощь Израилю.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о помощи для Украины и Израилю уже 4 декабря.