Зеленський подякував за оборонну допомогу прем'єру Хорватії

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковічем про перебіг протидії Україною агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.
Сторони під час телефонної розмови обговорили антиросійські санкції та євроінтеграційні прагнення України. Президент висловив вдячність за військово-технічну допомогу Хорватії.
"Обговорили важливість посилення санкційного тиску на Росію. Подякував за підтримку руху України до ЄС, за важливу оборонну допомогу", – написав Зеленський.
Раніше президент провів телефонні перемовини з болгарським прем'єр-міністром Петковим. Лідери держав поговорили про перепони РФ для чорноморського судноплавства та антиросійських санкціях.
До слова, американський Держдепартамент відреагував на серію ракетних ударів РФ по Україні.
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