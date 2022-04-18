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Зеленський подякував за оборонну допомогу прем'єру Хорватії

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковічем про перебіг протидії Україною агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

Сторони під час телефонної розмови обговорили антиросійські санкції та євроінтеграційні прагнення України. Президент висловив вдячність за військово-технічну допомогу Хорватії.

"Обговорили важливість посилення санкційного тиску на Росію. Подякував за підтримку руху України до ЄС, за важливу оборонну допомогу", – написав Зеленський.

Раніше президент провів телефонні перемовини з болгарським прем'єр-міністром Петковим. Лідери держав поговорили про перепони РФ для чорноморського судноплавства та антиросійських санкціях.

До слова, американський Держдепартамент відреагував на серію ракетних ударів РФ по Україні.

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