В Росії почали блокувати Instagram

В Російській Федерації все ж почали блокувати фотоблог Instagram. Платформа стала недоступною для користувачів з Далекого Сходу країни-агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

Instagram стане недоступним для інших росіян вже після опівночі у ніч з 13 на 14 березня.

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців",- писав Роскомнадзор коментуючи рішення заблокувати фотоблог.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор заблокував Instagram через, нібито, поширення матеріалів, які закликають до насильницьких дій проти росіян. Також генеральна прокуратура направила до суду заяву про визнання компанії Meta Platforms Inc. екстремістською організацією.

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