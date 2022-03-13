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В Росії почали блокувати Instagram

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Неділя 13 березня 2022 18:30
В Росії почали блокувати Instagram Фото: в Росії почали блокувати Instagram (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації все ж почали блокувати фотоблог Instagram. Платформа стала недоступною для користувачів з Далекого Сходу країни-агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Meduza.

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців",- писав Роскомнадзор коментуючи рішення заблокувати фотоблог.

Instagram стане недоступним для інших росіян вже після опівночі у ніч з 13 на 14 березня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор заблокував Instagram через, нібито, поширення матеріалів, які закликають до насильницьких дій проти росіян. Також генеральна прокуратура направила до суду заяву про визнання компанії Meta Platforms Inc. екстремістською організацією.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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