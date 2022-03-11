У Росії заблокували доступ до Instagram

У Росії заборонений доступ до соціальної мережі Instagram через заклики до вчинення насильницьких дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роскомнадзор .

На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації буде обмежений.

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців", - так йдеться в повідомленні Роскомандзора.

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