Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський процитував першого президента США Джорджа Вашингтона

Обраний президент України Володимир Зеленський подякував виборцям після офіційних результатів виборів, які сьогодні оприлюднив ЦВК. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

Зеленський нагадав, що 230 років тому відбулася інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона і процитував його.

"І я не порівнюю себе з цим великим політичним діячем. Поки ще рано, але, якщо ви не проти, я його процитую: "Працюй, щоб у твоїй душі не згасли ці крихітні іскри небесного вогню, що звуться совістю". Ось це я вам українці обіцяю всім. Всім, не дивлячись на вибір. Обіцяю працювати. Обіцяю вас не підвести", - заявив він.

Також він заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.

"Ми розпочинаємо перший конкурс "речник президента України". Умови дуже прості: якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов’язково, і якщо ти маєш певний досвід роботи в сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24\1, будь ласка відправ своє резюме на електронну пошту, і ми почнемо робити це разом, дякую", - сказав Зеленський.

Дякую за довіру всім українцям! З кожного регіону нашої неньки України, з кожного міста, містечка, селища і села! Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 30 квітня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів 2019.

"За підсумками повторного голосування обраним президентом України став кандидат Володимир Зеленський, який отримав більше голосів, ніж кандидат на пост президента Петро Порошенко", - заявили в ЦВК.

Зазначимо, за результатами підрахунку електронних протоколів, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%. При цьому Зеленський обійшов Порошенко у всіх областях, крім Львівської, а також на спеціальних ділянках у зоні ООС на Донбасі.