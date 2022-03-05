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Супутникова система Starlink прибула до Києва, - Кличко

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Київ, Субота 05 березня 2022 23:38
Супутникова система Starlink прибула до Києва, - Кличко Фото: Кличко повідомив про прибуття Starlink до Києва (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Людмила Жукова

Партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink приїхала до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"Два Starlink надало Мінцифри. Про десять ми з Володимиром (Кличком) домовилися з міжнародними партнерами і друзями. Starlink буде працювати для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста і оборони столиці", - повідомив глава Києва.

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу в інтернет своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу-принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони. Тому зараз будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може його підключити.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск відповів на прохання Михайло Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.

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