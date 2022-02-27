Сервіс Starlink тепер активний в Україні, - Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Starlink тепер Активний в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

За словами Маска, сервіс Starlink тепер доступний українцям. "Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", - написав Маск. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до бізнесмена за підтримкою Україні під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету.