Зеленський поговорив з Байденом. І розпочав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
За його словами, після у нього запланована телефонна розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном", - написав він.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, на який виніс питання необхідності визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Члени Радбезу РФ підтримали ініціативу щодо "ЛДНР".
Після чого виступив зі зверненням і заявив, що визнає незалежність "ЛДНР".