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Зеленский пожелал тем, кто колеблется, сделать смелый выбор в 2024 году

Воскресенье 31 декабря 2023 23:53
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Зеленский пожелал тем, кто колеблется, сделать смелый выбор в 2024 году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский пожелал тем, кто колеблется, в следующем году сделать смелый выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение главы государства.

"Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор - защищать свое, собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственном государстве, потому что это единственное место на земле, где мы все можем сказать о себе: мы дома", - заявил он.

Зеленский также пожелал каждому, кто уже нашел себя в общем деле, чтобы "у вас рядом всегда были те, кто подставит плечо и не подставит в жизни".

Напомним, журналисты Financinal Times дали свой собственный прогноз на 2024 год . Как прогнозируют журналисты, западные партнеры продолжат помогать Украине бороться с РФ, а на выборах в США снова победит Джо Байден.

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