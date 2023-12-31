Зеленський побажав тим, хто вагається, зробити сміливий вибір в 2024 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новорічне звернення голови держави.

"Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір - захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми в дома", - заявив він.

Зеленський також побажав кожному, хто вже знайшов себе у спільній справі, щоб "у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті".

Нагадаємо, журналісти Financinal Times дали свій власний прогноз на 2024 рік. Як прогнозують журналісти, західні партнери продовжать допомагати Україні боротися з РФ, а на виборах в США знову переможе Джо Байден.

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