Зеленський: плавний вихід з карантину розпочнеться за двох умов

Карантин в Україні почне пом'якшуватися при двох ключових умовах. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, плавний вихід з карантину почнеться за двох умов.

"Перша: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга: лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину. Поспіх в питанні життя і здоров'я нації може бути фатальним", - додав Зеленський.

Він також додав, що продовжується робота з постачання лікарень тестами для виявлення коронавірусу. Крім того, до кінця травня очікується поставка 200 апаратів штучної вентиляції легенів від українського виробника. Також сьогодні український літак "Мрія" доставив рекордний медичний вантаж з Китаю.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що найближчим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучить детальний сценарій, який містить п'ять етапів виходу України з карантину.

Карантин в Україні з частковими пом'якшеннями продовжено до 11 травня.