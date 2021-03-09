Зеленський планує цьогоріч відвідати Литву

Президент Володимир Зеленський цьогоріч планує відвідати Литву з робочим візитом. Глава держави хоче взяти участь у четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка має відбутися у Вільнюсі.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Конференція мала відбутися ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу її проведення перенесли на 2021 рік.
"Ми сподіваємось, що конференція відбудеться цьогоріч. Український уряд та Офіс президента вже працюють над цим. Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити просування в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів", - сказав Жовква.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви. Президенти обговорювали можливість проведення Конференції з реформ.
Додамо, у лютому Зеленський запропонував Литві допомогу з виробництвом вакцин від коронавірусу. Він запропонував виробляти COVID-вакцини на українських потужностях.
Крім того, Литва погодилася поділитися з Україною надлишком вакцин від коронавірусу.