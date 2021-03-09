Зеленський планує цьогоріч відвідати Литву

Президент Володимир Зеленський цьогоріч планує відвідати Литву з робочим візитом. Глава держави хоче взяти участь у четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка має відбутися у Вільнюсі.

Конференція мала відбутися ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу її проведення перенесли на 2021 рік.

"Ми сподіваємось, що конференція відбудеться цьогоріч. Український уряд та Офіс президента вже працюють над цим. Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити просування в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів", - сказав Жовква.