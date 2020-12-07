Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви: про що говорили

Фото: Володимир Зеленський і Гітанас Науседа (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. В ході розмови лідери обговорили ситуацію з коронавірусом і можливість проведення Конференції з реформ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський і Науседа обговорили ситуацію з поширенням і запобіганням коронавірусу, а також поділилися інформацією про вплив обмежувальних заходів на економіку і епідситуацію в країнах.

Зеленський зазначив, що Україні вдалося зменшити приріст хворих завдяки карантину вихідного дня.

Крім того, український президент подякував свого колегу за те, що Литва порушує в ЄС питання про надання вакцини проти COVID-19 країн - членів Східного партнерства.

Також під час розмови Зеленський розповів про кроки України для досягнення миру на Донбасі і реалізації домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки".

Крім цього, лідери двох країн обговорили можливість проведення Конференції з реформ у Вільнюсі, яка була перенесена через коронавірус на 2021 рік.

Разом з тим президент України подякував Науседу за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і запросив литовського президента приїхати з офіційним візитом до Києва.

Раніше повідомлялося, що Україна і Литва мають намір провести відеокімнати президентів у грудні. Вона присвячена до річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Крім того, литовський президент Науседа планував відвідати Україну з робочим візитом. Візит планувався на кінець поточного року, але все залежало від ситуації з пандемією.