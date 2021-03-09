Зеленский планирует в этом году посетить Литву

Президент Владимир Зеленский в этом году планирует посетить Литву с рабочим визитом. Глава государства хочет принять участие в четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, которая должна состояться в Вильнюсе.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Конференция должна была состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее проведение перенесли на 2021 год.
"Мы надеемся, что конференция состоится в этом году. Украинское правительство и Офис президента уже работают над этим. Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить продвижение в украинских реформах и поддержку Украины со стороны европейских партнеров", - сказал Жовква.
Напомним, в начале декабря прошлого года Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы. Президенты обсуждали возможность проведения Конференции по реформам.
Добавим, в феврале Зеленский предложил Литве помощь с производством вакцин от коронавируса. Он предложил производить COVID-вакцины на украинских мощностях.
Кроме того, Литва согласилась поделиться с Украиной избытком вакцин от коронавируса.