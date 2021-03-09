Зеленский планирует в этом году посетить Литву

Президент Владимир Зеленский в этом году планирует посетить Литву с рабочим визитом. Глава государства хочет принять участие в четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, которая должна состояться в Вильнюсе.

Конференция должна была состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее проведение перенесли на 2021 год.

"Мы надеемся, что конференция состоится в этом году. Украинское правительство и Офис президента уже работают над этим. Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить продвижение в украинских реформах и поддержку Украины со стороны европейских партнеров", - сказал Жовква.