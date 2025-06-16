Зеленский о планах на саммит G7: обсудим давление, чтобы остановить Путина

"Что касается семерки (G7 - ред.), для нас очень важно, какое давление мы можем все сделать, чтобы остановить Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы он прекратил огонь, прекратил войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, на саммите "Большой семерки", в котором он примет участие, будут обсуждаться замороженные активы РФ и новые санкции. Речь о более жестком потолке цен на энергоносители, в первую очередь на российскую нефть.

"Это глобальный вопрос - сколько еще партнеры будут давать возможности русским, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методам", - добавил президент.