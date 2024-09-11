Зеленский о плане победы: принудит Россию к дипломатическому завершению войны

По словам президента, в первую очередь, он обсудит план победы Украины с главой Белого дома Джо Байденом, поскольку он зависит от поддержки Соединенных Штатов Америки.

"И других партнеров, но все понимают, что есть объем помощи. Я думаю, что понятно, почему в таком порядке я буду это делать", - пояснил он.

Серьезное усиление Украины

Зеленский отметил, что план победы, является серьезным усилением Украины. По его мнению, он также будет иметь психологическое и политическое влияние на решение России о завершении войны. В то же время важно, чтобы план был представлен до второго саммита мира.

"Этот план обязательно должен быть представлен до второго саммита мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры поддержат его, то это облегчит Украине принудить Россию к окончанию войны", - добавил он.