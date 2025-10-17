Зеленский после встречи с Трампом говорит с лидерами Европы, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, провел встречу с президентом США Дональдом. Сейчас глава государства общается с европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника, Зеленский проводит телефонный звонок с евролидерами. Это групповой звонок, однако список приобщенных пока неизвестен.
Также отметим, что недавно президент Украины уже покинул Белый дом и сейчас журналисты ожидают его, чтобы услышать детали и результаты после встречи с Трампом.
Зеленский вышел к журналистам и подтвердил свой разговор с европейскими лидерами.
"После встречи с президентом США мы провели разговор со стратегическими партнерами. Разговаривал с группой лидеров стран Европы... была и Урсула, и Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер Норвегии, Великобритании Кир Стармер, премьер Италии, а также генсек НАТО присоединился. Премьер Польши. Все они являются нашими друзьями", - сказал президент.
Также он уточнил, о чем говорил с президентом США.
"Они безусловно знали, потому что одна из тем нашего разговора с Трампом была гарантии безопасности. Мы говорили о гарантиях безопасности и коалиция желающих - это наш основной партнер. Мы говорили также о ПВО, о программе PURL, Трамп открыл нам этот коридор, Европа платит за американские системы", - проинформировал глава государства.
Напомним, что по данным РБК-Украина, переговоры Зеленского и Трампа продолжались более двух часов. Встреча была длиннее, чем планировалось.
Накануне оба лидера пообщались с прессой. Во время формата "вопрос-ответ" Трамп сказал, что верит в то, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить главу Кремля Владимира Путина к завершению войны.
Также, по его словам, Вашингтон рассчитывает, что войну России против Украины можно будет завершить без поставок ракет "Томагавк", поскольку в них нуждаются непосредственно США.
В то же время Зеленский во время встречи заявил, что Украина может предоставить США "тысячи дронов", если Вашингтон позволит ей использовать ракеты "Томагавк".
Украинский лидер также повторил, что готов вести переговоры с Путиным в любом формате - двустороннем или трехстороннем.
Трамп, в свою очередь, комментируя свой вчерашний анонс нового саммита с Путиным, сообщил, что его встреча с главой Кремля, скорее всего, будет двусторонней. Однако Зеленский будет на связи.