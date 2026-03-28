Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский после встречи с лидером ОАЭ заявил о новом сотрудничестве в сфере безопасности

11:36 28.03.2026 Сб
3 мин
Также лидеры обсудили удары Ирана, Ормузский пролив и защиту инфраструктуры
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Абу-Даби с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном договорился о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в ОАЭ и в регионе, в частности удары со стороны Ирана, а также блокирование Ормузского пролива, что прямо влияет на мировой рынок нефти.

Президент подчеркнул, что Украина готова к совместной долгосрочной работе с Эмиратами, которая, по его убеждению, в стратегической перспективе должна усилить оба государства и помочь защитить жизни людей.

Также лидеры обсудили возможности для усиления защиты, в частности инвестиции, совместное производство и модернизацию систем защиты критической и социальной инфраструктуры.

"Для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз. Украина в этом имеет соответствующую экспертизу: наш город, к сожалению, ежедневно под ударами уже в течение четырех лет полномасштабной войны. Украинцы работают на соответствующей системе защиты, которая дает значительный процент ущерба вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграционный опыт мы предлагаем нашим партнерам", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Мухаммад бин Заид Аль Нагаян также поблагодарил украинскую сторону за экспертную поддержку и опыт, которым Украина делится с партнерами.

По итогам встречи Киев и Абу-Даби договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Сейчас команды двух стран финализируют детали договоренностей.

Работа украинской команды в ОАЭ

В ОАЭ уже несколько недель работает украинская команда, которая помогает усиливать защиту жизни и безопасность в условиях новых угроз.

Зеленский сообщил, что встретился с представителями этой группы и обсудил с ними первые результаты работы, ключевые выводы и дальнейшие предложения.

"Наша общая цель с партнерами - больше безопасности, - подчеркнул президент. - Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас".

В течение последних недель украинские эксперты провели ряд встреч с представителями сил безопасности и обороны ОАЭ.

Как сообщил Зеленский, украинская команда работает над усилением защиты от воздушных угроз. Именно эти наработки он обсудил накануне встречи с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

"Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность", - подытожил глава государства.

Как известно, ряд стран Персидского залива, в частности Объединенные Арабские Эмираты, оказались втянутыми в конфликт на Ближнем Востоке. Иран заявлял, что наносит удары только по американским объектам на территории этих государств, однако уже известно и об атаках по гражданским точкам.

В частности, недавно Иран атаковал дронами крупнейший нефтяной порт ОАЭ - Фуджейру. Также попадания фиксировали вблизи международного аэропорта Дубая, что лишь усилило беспокойство из-за безопасности гражданской инфраструктуры на фоне эскалации в регионе.

Несмотря на массированные ракетные и беспилотные атаки, авиакомпании в ОАЭ не останавливают полеты. В то же время инциденты вблизи аэропортов только усиливают страхи относительно возможных новых ударов и риска более масштабных последствий для гражданской авиации.

