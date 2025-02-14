Зеленский после встречи с делегацией США: готовы двигаться к миру, ждем Келлога

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог", - рассказал он.

В частности, команды Украины и Соединенных Штатов договорились продолжить работу над подготовкой документа по экономическому партнерству между странами, в том числе стороны обсудили ряд ключевых вопросов.

"Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова двигаться максимально быстро к реальному, гарантированному миру.

"Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Искренне ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности", - констатировал он.

Президент также поблагодарил вице-президента США и всю команду за продуктивную встречу.

"Наша первая встреча. Не последняя, я уверен. И то, что нам действительно нужно, - больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну. Мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности. И мы продолжим наши встречи и нашу работу", - подытожил Зеленский.