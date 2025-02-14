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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский после встречи с делегацией США: готовы двигаться к миру, ждем Келлога

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он указал на несколько ключевых моментов по ее итогам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт и Telegram президента.

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог", - рассказал он.

В частности, команды Украины и Соединенных Штатов договорились продолжить работу над подготовкой документа по экономическому партнерству между странами, в том числе стороны обсудили ряд ключевых вопросов.

"Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова двигаться максимально быстро к реальному, гарантированному миру.

"Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Искренне ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности", - констатировал он.

Президент также поблагодарил вице-президента США и всю команду за продуктивную встречу.

"Наша первая встреча. Не последняя, я уверен. И то, что нам действительно нужно, - больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну. Мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности. И мы продолжим наши встречи и нашу работу", - подытожил Зеленский.

Соглашение о партнерстве с США

На днях США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Как тогда отмечалось, само соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции.

Уже сегодня, 14 февраля, по данным РБК-Украина, Украина доработала соглашение о партнерстве с США относительно редкоземельных металлов. Проект меморандума передали американской стороне.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеДжей Ди Вэнс