Зеленський після зустрічі з делегацією США: готові рухатися до миру, чекаємо на Келлога

"Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог", - розповів він.

Зокрема, команди України та Сполучених Штатів домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами, в тому числі сторони обговорили низку ключових питань.

"Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова рухатися максимально швидко до реального, гарантованого миру.

"Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки", - констатував він.

Президент також подякував віце-президенту США та всій команді за продуктивну зустріч.

"Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, - більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу", - підсумував Зеленський.