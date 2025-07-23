Зеленский после удара по энергетике в Сумах: обсудим это с РФ в Турции

Президент пояснил, что сегодня, 23 июля, весь день после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы в Сумской области.

"Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому в области энергетики, кто восстанавливает условия для нормального энергообеспечения", - добавил он.

По словам президента, дроны попали в энергетическую инфраструктуру, из-за чего более 220 тысяч абонентов в Сумской области остались без электричества.

"Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть поставок", - отметил президент.

Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумской области.

"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул он.