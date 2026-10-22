ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Индия заявила о поддержке мира в Украине

14:45 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Индия заявила о поддержке мира в Украине Фото: Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал поддерживать усилия для мира в Украине. Он сказал это в Нью-Дели после встречи с польским коллегой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Моди с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Лидеры подвели итоги переговоров, на которых говорили о развитии двустороннего сотрудничества.

"Помним о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", - заявил Моди.

Он подчеркнул, что индийско-польское стратегическое партнерство открывает новые возможности. Это партнерство началось во время визита Моди в Варшаву в августе 2024 года.

По словам индийского премьера, это касается и перспективы соглашения о свободной торговле между Индией и Евросоюзом. Она должна вступить в силу в 2027 году.

Туск в свою очередь отметил помощь Польше индийским студентам, которые были в Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Мы будем работать вместе, чтобы Индия, Польша и Европа были безопасны и максимально независимы от государств, которые доминируют в этих сферах", - отметил Туск.

Напомним, Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возобновлении гражданского судоходства в Черном море.

Эти страны предложили безопасный проход для судов под флагами, а морской экспорт украинского зерна остановился еще в августе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Индия
Новости
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко