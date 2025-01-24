Зеленский после ночной атаки дронов призвал к более жесткому давлению на Россию

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по территории Украины. Он призвал усилить давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Telegram.
Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины почти 60 дронов По данным Воздушных сил, россияне осуществили пуски дронов по Украине с четырех направлений в России: Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 дронов. ПВО работала в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.
По словам президента, почти всю ночь в местах, где было зафиксировано падение обломков, продолжались спасательные работы.
"К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил спасателей, медицинских работников, полицейских и всех, кто помогал спасать людей.
"Спасибо также каждому лидеру, каждой стране, которые осуществляют давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "Шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - написал Зеленский.
Напомним, в результате вражеской атаки в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие. Было зафиксировано разрушение многоквартирных и частных домов, автомобилей.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области обломки вражеских дронов упали в двух районах. Известно, что в Киевской области в результате атаки погибли три человека.
Также в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом образовалась воронка диаметром 4 метра.
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