ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский после совещания с МИД и ОП: август время подготовки, а осень - результатов

Украина, Среда 31 июля 2024 20:31
UA EN RU
Зеленский после совещания с МИД и ОП: август время подготовки, а осень - результатов Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности и договоренности с партнерами. Он отметил, что осень это время для результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Провел совещание с международниками - Офис, МИД - по подготовке новых договоренностей с партнерами. Договоренностей по безопасности. А также восстановления в Украине. Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину", - сказал глава государства.

По словам президента, август - время для подготовки, а осень - время для результатов.

"Я благодарен всем в команде, кто привлечен", - добавил Зеленский.

Напомним, на днях мы писали, что Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности. Теперь команды дорабатывают текст соглашения, чтобы лидеры стран могли в ближайшее время подписать документ.

Отметим, что недавно сам Зеленский анонсировал четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая