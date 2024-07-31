Зеленский после совещания с МИД и ОП: август время подготовки, а осень - результатов

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности и договоренности с партнерами. Он отметил, что осень это время для результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Провел совещание с международниками - Офис, МИД - по подготовке новых договоренностей с партнерами. Договоренностей по безопасности. А также восстановления в Украине. Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину", - сказал глава государства.

По словам президента, август - время для подготовки, а осень - время для результатов.

"Я благодарен всем в команде, кто привлечен", - добавил Зеленский.