Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться

"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны", - написал Зеленский.

Он напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны. Ведь каждая дополнительная система "спасает гражданских от этих подлых ударов".

"Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул он.