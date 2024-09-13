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Приоритет - оружие. Зеленский рассказал о докладах Умерова и Сырского о фронте

Пятница 13 сентября 2024 20:58
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Приоритет - оружие. Зеленский рассказал о докладах Умерова и Сырского о фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Приоритетом военного руководства Украины остается обеспечение защитников оружием по всем направлениям фронта. Задача - максимально укрепить позиции ВСУ и максимально давить на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Первый приоритет - это оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Это и вопрос поставок, и вопрос производства - как в Украине, так и общего с партнерами", - отметил президент

По его словам, сейчас главная задача - максимально укрепить позиции украинских войск и максимально давить на Россию.

"Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем. Все", - подчеркнул глава государства.

Ситуация на фронте

Как рассказал президент Владимир Зеленский, операция ВСУ в Курской области повлияла на ситуацию на фронте в Украине. Россияне снизили использование артиллерии.

Отметим, в последние месяцы остается сложной ситуация на Покровском направлении в Украине. Там постоянно фиксируется самое большое количество боев.

Подробнее о ситуации на Покровском направлении - в материале РБК-Украина.

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