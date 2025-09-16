Зеленский после доклада разведки: никаких дружественных планов у РФ для других стран нет

По словам главы государства, сегодня ему докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. В первую очередь он рассказал о ситуации с топливным сектором России после украинских "дальнобойных санкций".



Зеленский поблагодарил операторов украинских дронов за точную работу, а также производителей беспилотников и ракет. По его словам, украинская промышленность набирает обороты.

Также был доклад и о намерениях российского руководства, в том числе касательно других стран.

"Никаких дружественных намерений у России нет, это мягко говоря. Система там перестраивается под возможность войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями - сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью", - обратил внимание глава государства.