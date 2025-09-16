Зеленский после доклада разведки: никаких дружественных планов у РФ для других стран нет

Система в России перестраиватся под военные условия. Никаких дружественных намерений у Москвы по отношению к другим странам нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, сегодня ему докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. В первую очередь он рассказал о ситуации с топливным сектором России после украинских "дальнобойных санкций".
Также был доклад и о намерениях российского руководства, в том числе касательно других стран.
"Никаких дружественных намерений у России нет, это мягко говоря. Система там перестраивается под возможность войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями - сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью", - обратил внимание глава государства.
Напомним, Россия на прошлой неделе ударила своими дронами по Польше. Польские чиновники отметили, что это была намеренная атака.
Как выяснилось, всего РФ запустила по Польше около 19 дронов. Часть из них сбила система противовоздушной обороны.
Премьер Польши Дональд Туск пригрозил "адекватной реакцией" на подобные атаки в будущем.