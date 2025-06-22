Зеленский после доклада Буданова: Россия готовит новые операции в Европе, есть доказательства

Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Украинская разведка имеет соответствующие доказательства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в его Telegram-канале.
Как отметил Зеленский, он сегодня заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот рассказал много деталей о ситуации в России, в российском оборонном комплексе.
"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий", - заявил президент.
В то же время, по его словам, украинская разведка фиксирует "дальнейший интеллектуальный регресс" российского руководства.
"Есть доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", - добавил он.
Зеленский отметил, что Украина будет информировать своих партнеров о фактах, которые получила разведка, а также готовит совместные решения для совместной защиты. В частности, с Британией и Европейским союзом.
Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе также начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы и стратегии отражения возможного нападения.
Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.
А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.
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