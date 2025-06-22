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Зеленский после доклада Буданова: Россия готовит новые операции в Европе, есть доказательства

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ГУР Кирилл Буданов (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Украинская разведка имеет соответствующие доказательства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в его Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, он сегодня заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот рассказал много деталей о ситуации в России, в российском оборонном комплексе.

"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий", - заявил президент.

В то же время, по его словам, украинская разведка фиксирует "дальнейший интеллектуальный регресс" российского руководства.

"Есть доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина будет информировать своих партнеров о фактах, которые получила разведка, а также готовит совместные решения для совместной защиты. В частности, с Британией и Европейским союзом.

Европа готовится к возможной войне с Россией

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе также начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы и стратегии отражения возможного нападения.

Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

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