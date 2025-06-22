Зеленський після доповіді Буданова: Росія готує нові операції в Європі, є докази

Росія готує нові військові операції на території Європи. Українська розвідка має відповідні докази.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в його Telegram-каналі.
Як зазначив Зеленський, він сьогодні заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Той розповів багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі.
"Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій", - заявив президент.
Водночас, за його словами, українська розвідка фіксує "подальший інтелектуальний регрес" російського керівництва.
"Маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", - додав він.
Зеленський наголосив, що Україна буде інформувати своїх партнерів про факти, які отримала розвідка, а також готує спільні рішення на для спільного захисту. Зокрема, з Британією та Європейським союзом.
Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгення в Україну у Європі також почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани та стратегії відбиття можливого нападу.
Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німечини та Європи загалом.
А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.