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Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы. "Слив" этой информации означает лишь то, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д", - заявил он. 

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США). 

"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский. 

План победы и запрос на Tomahawk

16 октября Зеленский выступил перед Верховной Радой (ВР), где представил план достижения победы в войне с Российской Федерацией (РФ). Документ включает пять основных пунктов и содержит три секретных приложения, содержание которых публично не разглашалось.

В то же время журналисты недавно узнали об одной детали из секретной части плана: Украина намерена получить ракеты Tomahawk.

Tomahawk - это серия американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Это оружие, которое способно действовать как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, имеет большой радиус действия и может совершать полет на крайне низкой высоте, эффективно минуя рельеф местности.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки