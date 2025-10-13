Зеленский подтвердил свою встречу с Трампом в эту пятницу

"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.

"У меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны. Некоторые военные компании, которые важны. Не могу делиться деталями по этому поводу", - рассказал президент.

По его словам, у него также запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

"Главная тема ПВО. И, кстати, у меня также будет встреча с энергетическими компаниями. Это было нужно, это было предложение от господина президента. У меня будут встречи с определенными компаниями, потому что есть определенные потребности, которые нужны сейчас через различные форматы. Главные темы - ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию", - подчеркнул президент.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, сегодня главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер заявил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным РБК-Украина, их встреча состоится в пятницу, 17 октября. По словам собеседника РБК-Украина, в последнее время Трамп и Зеленский обсуждали важные и деликатные темы - оружие, ПВО, дипломатия. Детали этих вопросов по телефону обсудить сложно, поэтому и было договорено о личной встрече президентов.

Заметим, что в эти выходные Трамп и Зеленский провели два телефонных разговора подряд.