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Зеленский подтвердил прибытие первых танков Leopard 2 в Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля подтвердил, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Ранее об этом заявили в польском Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким.

"Сегодня мы можем сообщить вам о первых танках из Польши. Эти танки (Leopard 2 - ред.) уже в Украине. Они укрепят нашу оборону", - заявил Зеленский.

Отметим, что о получении Украиной первых танков Leopard 2 ранее заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, но он не назвал количество переданных машин.

Напомним, ранее информационное агентство Bloomberg проинформировало, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.

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