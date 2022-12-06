Зеленский о поддержке вступления Украины в НАТО: Шаг за шагом склоним евроатлантическое большинство

Украина постепенно склонит евроатлантическое большинство поддержать ее в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что одним из результатов работы 5 декабря является новая декларация на поддержку евроатлантического курса Украины, которую подписала Черногория.

"Уже третья такая декларация. После Чехии и Бельгии. Шаг за шагом пройдем этот путь - склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это будет "не просто на словах, а в решениях". В решениях поддержать присоединение Украины к коллективной системе безопасности.