Зеленский о поддержке вступления Украины в НАТО: Шаг за шагом склоним евроатлантическое большинство
Украина постепенно склонит евроатлантическое большинство поддержать ее в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что одним из результатов работы 5 декабря является новая декларация на поддержку евроатлантического курса Украины, которую подписала Черногория.
"Уже третья такая декларация. После Чехии и Бельгии. Шаг за шагом пройдем этот путь - склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что это будет "не просто на словах, а в решениях". В решениях поддержать присоединение Украины к коллективной системе безопасности.
Напомним, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря подписали декларацию о поддержке евроатлантических перспектив нашего государства.
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