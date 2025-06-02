Зеленский "за" встречу с Путиным при участии Эрдогана и Трампа

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным еще в мае. Но тогда глава Кремля не хотел лететь в Стамбул на переговоры.

При этом сегодня, 2 июня, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила организовать встречу Зеленского и Путина до конца июня.

Умеров подчеркнул, что встреча двух лидеров - это основная тема, которую нужно обсуждать украинской и российской делегациям.

Пока Путин не ответил, готов ли он к такой встрече.

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