Зеленский не подпишет "закон о дровах"

Что предполагает "закон о дровах"

Верховная Рада поддержала законопроект №9665, направленный на борьбу с незаконной вырубкой и продажей леса. Теперь за хранение, перевозку и сбыт древесины без документов о ее происхождении будут грозить большие штрафы и тюремные сроки.

Согласно новому закону, хранение дров без документов, если их стоимость меньше 30 тысяч гривен, будет наказано штрафом от 34 тысяч гривен. За древесину стоимостью более 30 тысяч гривен предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

В случае перевозки или сбыта древесины без документов или с поддельными документами в значительном размере (свыше 340 грн), нарушителям грозит штраф от 34 до 51 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 3 лет. За значительные объемы и повторные нарушения штрафы могут составлять от 170 до 340 тысяч гривен или заключения сроком от 5 до 7 лет.

Закон также предусматривает штрафы за нарушения на участках, где установлены ограничения, для сенокосения, выпаса скота, заготовки тростника и сбора дикорастущих плодов. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 85 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 1700 до 5100 гривен.