Зеленський не підпише "закон про дрова"

Що передбачає "закон про дрова"

Верховна Рада підтримала законопроект №9665, спрямований на боротьбу з незаконною вирубкою та продажем лісу. Відтепер за зберігання, перевезення та збут деревини без документів про її походження загрожуватимуть великі штрафи та тюремні строки.

Відповідно до нового закону, зберігання дров без документів, якщо їхня вартість менша за 30 тисяч гривень, каратиметься штрафом від 34 тисяч гривень. За деревину вартістю понад 30 тисяч гривень передбачено до 7 років позбавлення волі.

У випадку перевезення чи збуту деревини без документів або з підробленими документами у значному розмірі (понад 340 грн), порушникам загрожує штраф від 34 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до 3 років. За значні обсяги та повторні порушення штрафи можуть сягати від 170 до 340 тисяч гривень або ув'язнення на строк від 5 до 7 років.

Закон також передбачає штрафи за порушення на ділянках, де встановлено обмеження, для сінокосіння, випасання худоби, заготівлі очерету та збору дикорослих плодів. Для громадян передбачено штраф у розмірі від 85 до 850 гривень, а для посадовців – від 1700 до 5100 гривень.