Зеленський не підпише "закон про дрова"

Президент України Володимир Зеленський не підпише так званий "закон про дрова". Однак і ветувати цей закон президент також не може, оскільки вже минув час для цього
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела в Офісі президента
Верховна Рада підтримала законопроект №9665, спрямований на боротьбу з незаконною вирубкою та продажем лісу. Відтепер за зберігання, перевезення та збут деревини без документів про її походження загрожуватимуть великі штрафи та тюремні строки.
Відповідно до нового закону, зберігання дров без документів, якщо їхня вартість менша за 30 тисяч гривень, каратиметься штрафом від 34 тисяч гривень. За деревину вартістю понад 30 тисяч гривень передбачено до 7 років позбавлення волі.
У випадку перевезення чи збуту деревини без документів або з підробленими документами у значному розмірі (понад 340 грн), порушникам загрожує штраф від 34 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до 3 років. За значні обсяги та повторні порушення штрафи можуть сягати від 170 до 340 тисяч гривень або ув'язнення на строк від 5 до 7 років.
Закон також передбачає штрафи за порушення на ділянках, де встановлено обмеження, для сінокосіння, випасання худоби, заготівлі очерету та збору дикорослих плодів. Для громадян передбачено штраф у розмірі від 85 до 850 гривень, а для посадовців – від 1700 до 5100 гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що зараз в Україні діє сувора відповідальність за незаконну вирубку дерев або чагарників. Згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу, за таке порушення передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років. За повторні дії або дії, здійснені групою осіб за змовою, загрожує обмеження чи позбавлення волі до 5 років.
У випадку знищення дерев у природно-заповідних зонах штраф зростає до 34 тисяч гривень, а за тяжкі наслідки порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Також ми писали, що законопроєкт про облік дров, за словами одного з його авторів, народного депутата Максима Павлюка, спрямований на боротьбу з нелегальною вирубкою лісів і не зачіпає населення. Як запевняє депутат, закон не поширюється на дрова для власного користування, якщо обсяг не перевищує 30 кубометрів соснових чи 15 кубометрів дубових дров. Відповідальність настає лише за зберігання або перевезення деревини без документів, якщо її вартість перевищує 30 тисяч гривень, що дорівнює великим обсягам для промислового використання. Закон не матиме зворотної сили і не стосуватиметься дров, заготовлених до його ухвалення.
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