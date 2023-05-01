ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Быстрые деньги под 1500% годовых: НБУ готовит ограничения по микрокредитам

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 мая 2023 11:41
Быстрые деньги под 1500% годовых: НБУ готовит ограничения по микрокредитам Фото: средняя ставка по микрокредитам в Украине составляет 1500% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк предлагает законодательно ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. Сейчас они в среднем составляют 1500% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий.

По сути, финансовые компании предлагают "мгновенное решение" финансовых проблем малообеспеченным гражданам, лицам без постоянного дохода, студентам и т.п.

"Основным каналом продажи таких потребительских кредитов являются дистанционные каналы, то есть онлайн-кредитование за считанные минуты, доступное 24/7. Это только усугубляет проблему. В то же время, поскольку оценка кредитоспособности заемщиков практически не проводится, ставка по таким кредитам в среднем достигает 1 500% годовых ", - говорится в сообщении.

Анализ обращений граждан и информации, полученной во время надзора, свидетельствует, что подавляющее большинство договоров на получение так называемых "быстрых онлайн-займов" заключаются ночью с целью сделать ставку в онлайн-казино, отметили в пресс-службе.

НБУ предлагает внести изменения в закон "О потребительском кредитовании" следующие изменения:

  • установить предельные размеры процентных ставок. Это устоявшаяся практика органов регулирования в странах ЕС, Великобритании и США. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%;
  • уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого предлагается предоставить НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не проводится. В то же время сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства;
  • ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно не действуют.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, с того времени, когда Национальный банк стал регулятором финансовых компаний, предоставляющих потребительские кредиты населению, очень часто звучали два вопроса: почему эти кредиты так дороги, а поведение кредиторов настолько нецивилизованно?

По его словам, вопрос поведения во время урегулирования просроченной задолженности уже решен: НБУ проводит постоянный надзор за поведением кредиторов и коллекторов.

"А вот кредиты под более 1 500% годовых - крайне нездоровая практика. Она отождествляет услугу потребительского кредита с "долговым игом" и подчеркивает несоответствие законодательства Украины лучшим международным практикам, в том числе стран ЕС, к сообществу которых мы стремимся присоединиться. Такое несоответствие нужно убирать - и желательно как можно быстрее. И мы это сделаем", - добавил Пышный.

Глава НБУ также привел одно из обращений, поступивших в контакт-цент НБУ через онлайн-форму на сайте. По его словам, подобных обращений - тысячи.

Быстрые деньги под 1500% годовых: НБУ готовит ограничения по микрокредитам

Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным