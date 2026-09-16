Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров

Детали решения

По словам главы государства, наказание за деятельность незаконных колл-центров должно быть жестким.

"Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я подписал только этот закон", - рассказал Зеленский.

Кроме того, парламент поддержал ряд законодательных инициатив, являющихся частью международных обязательств Украины. Они разрешат привлечь дополнительное финансирование для государственного бюджета.

Президент подчеркнул, что дефицит бюджета существенный, и каждое решение для его заполнения действительно помогает устойчивости Украины и ее обороне.