RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров

22:25 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине ввели уголовную ответственность за создание и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали решения

По словам главы государства, наказание за деятельность незаконных колл-центров должно быть жестким.

"Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я подписал только этот закон", - рассказал Зеленский.

Кроме того, парламент поддержал ряд законодательных инициатив, являющихся частью международных обязательств Украины. Они разрешат привлечь дополнительное финансирование для государственного бюджета.

Президент подчеркнул, что дефицит бюджета существенный, и каждое решение для его заполнения действительно помогает устойчивости Украины и ее обороне.

Схемы мошенничества с картами в Украине

Напомним, воры постоянно усовершенствуют методы похищения средств со счетов украинцев.

В частности, эксперты объяснили, когда банк обязан вернуть средства, если их украли мошенники и что нужно делать пострадавшим сразу после незаконного списания.

Кроме того, финансовые учреждения фиксируют и новые технологические угрозы. Ранее в ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон, используя схему NFC Relay для дистанционного снятия наличных денег в банкоматах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
шахраї в УкраїніМошенническая схемаУкраинаВладимир ЗеленскийУголовное дело