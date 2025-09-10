Зеленский подписал закон о профессиональном образовании: что изменится для колледжей и студентов

Главные изменения

Новый статус колледжей. Они будут работать как некоммерческие общества без тарифной сетки и типового штатного расписания, с правом самостоятельно распоряжаться собственными поступлениями. Это позволит достойно оплачивать труд преподавателей, особенно мастеров производственного обучения.

KPI для директоров. Вводится прозрачная система оценки руководителей, что позволит обновить управление и повысить эффективность учреждений.

Внешнее оценивание выпускников. Через несколько лет дипломы будут выдавать только после проверки знаний в независимых квалификационных центрах. Это должно улучшить качество подготовки специалистов.

Гибкие траектории обучения. Студенты смогут выбирать: получать полное профессиональное образование или только квалификацию для быстрого выхода на рынок труда. Образование станет более доступным и для взрослых, которые хотят сменить профессию или повысить квалификацию.

Почему это важно

По словам авторов закона, документ перезапускает профессиональное образование и формирует колледжи как основные учреждения подготовки квалифицированных кадров, которые уже сегодня нужны рынку труда. Это также один из ключевых индикаторов Ukraine Facility Plan в сфере развития человеческого капитала.